Siccità catastrofica in Sardegna: La regione dichiarerà lo stato di calamità!

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha convocato un vertice a Cagliari con i suoi assessori e i sindaci del territorio, avviando le procedure per dichiarare lo stato di calamità regionale. Un rituale ormai stanco e ripetitivo che, anziché prevenire, sembra reagire solo quando la situazione è già tragica. Mentre la Regione promette risorse dagli assessorati dell'Agricoltura e dei Lavori pubblici, ci si chiede: perché si arriva sempre a questo punto? Ogni anno si parla di emergenza, ogni anno si promettono soluzioni che puntualmente si rivelano inefficaci o tardive. È vero, la presidente Todde ha assicurato il pieno supporto della giunta, ma siamo sinceri: queste parole hanno il sapore amaro della retorica. I sindaci parlano di un contesto critico che necessita di interventi strutturali ed emergenziali.





Ma dov'era la programmazione? Dove sono stati i piani a lungo termine che avrebbero potuto evitare questo disastro annunciato? Non si tratta solo di mettere delle pezze qua e là. Serve una strategia concreta, un impegno reale per risolvere una volta per tutte il problema della gestione delle risorse idriche. La Sardegna non può continuare a subire questa situazione ogni anno. È necessario un cambiamento radicale, una visione che vada oltre l'emergenza del momento. La speranza è che questa volta le parole si trasformino in azioni concrete. La Sardegna merita di più, e i suoi abitanti hanno il diritto di pretendere di più dai loro rappresentanti. La siccità non è un problema che si risolve con dichiarazioni di intenti, ma con fatti tangibili e interventi seri. È ora di passare dalle parole ai fatti, prima che sia troppo tardi.

Ogliastra, Sardegna. Ancora una volta, ci troviamo di fronte all'ennesima emergenza siccità, una triste realtà che si ripresenta con allarmante regolarità. Non importa chi sia al governo o quale sia la moda climatica del momento, il risultato è sempre lo stesso: carenza d'acqua, agricoltura in ginocchio e comunità locali allo stremo.