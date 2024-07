Ghirra (Progressisti): "Crosetto riferisca alla Camera sui danni ambientali, lo stato delle bonifiche e gli indennizzi nei poligoni e nelle servitù militari della Sardegna"

La Sardegna paga da troppo tempo un prezzo troppo alto in materia di basi e servitù militari, con una presenza pari al 65% di tutte quelle presenti in Italia e lo sparo dell’80% dell’intero munizionamento italiano " denuncia Ghirra " Al danno si aggiunge ancora una volta la beffa, perché la liquidazione degli indennizzi per i comuni - che andrebbero comunque rinegoziati - è nuovamente in ritardo". E conclude: "Per questo ho chiesto che il ministro Crosetto venga a riferire in Aula al più presto e ho depositato una nuova interrogazione, che conto di poter presentare al prossimo question time alla Camera: abbiamo diritto di conoscere i dati ambientali mancanti, lo stato delle bonifiche e le prospettive della Sardegna anche in termini di smilitarizzazione" .

Giovedì scorso a Cagliari si è concluso con 4 assoluzioni il processo contro i generali accusati di disastro ambientale e omicidio colposo per la gravissima situazione in cui versa un’area che era di straordinaria bellezza paesaggistica, chiamata Penisola Delta, all’interno del Poligono di Capo Teulada. Il disastro ambientale è stato riconosciuto nonostante i generali siano stati assolti. La deputata Francesca Ghirra, dopo essere intervenuta alla Camera per chiedere un'informativa urgente del ministro Crosetto sui danni ambientali, lo stato delle bonifiche e gli indennizzi nei poligoni e nelle servitù militari della Sardegna, ha depositato un'interrogazione. "