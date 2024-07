Ma chi ha autorizzato il concerto sotto casa del Falco della Regina?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale Tutela della Biodiversità e del Mare ha sottolineato (nota prot. n. 137294 del 24 luglio 2024) “che l’evento concertistico previsto andrebbe a situarsi nella ZSC ITB040027 ‘Isola di San Pietro’ nonché nella ZPS ITB043035 ‘Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro’, con conseguenti possibili ricadute sugli habitat ivi presenti” e ha fatto presente la “necessità di ottemperare all’eventuale espletamento della Valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 3, della Direttiva 92/43/CEE ‘Habitat’”. Ha chiesto, quindi, alla Regione autonoma della Sardegna quale attività abbia posto in essere per il rispetto della Direttiva Habitat. Infatti, anche le pietre sanno che nella zona di Capo Sandalo – Ciassette è in corso la nidificazione del Falco della Regina (Falco eleonorae) e di altre specie avifaunistiche ed è vietata qualsiasi attività di disturbo (D.M. 17 ottobre 2007), L’area rientra nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Isola di San Pietro” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e seminaturali, la fauna e la flora) e nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Costa ed entroterra fra Punta Cannoni e Punta delle Oche – Isola di San Pietro” (direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica). Lo svolgimento di simili iniziative di spettacolo dovrebbe esser quantomeno preceduto dalle vincolanti procedure di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) e ricevere specifiche prescrizioni per la salvaguardia degli habitat naturali. Il GrIG auspica rapidi interventi delle amministrazioni pubbliche competenti finalizzati alla concreta salvaguardia di habitat naturali e specie faunistiche uniche e irripetibili.

Stanno arrivando le prime risposte all’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (11 luglio 2024) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) per conoscere se vi siano autorizzazioni o meno in favore del Concerto serale alle Ciasette, nell’ambito del Festival Creuza de Ma - Musica per Cinema, venerdi 26 luglio 2024, alle ore 19.30, nel sito di Capo Sandalo – Ciassette, a Carloforte (SU). Si tratta di uno spettacolo a pagamento che dovrebbe tenersi in area naturale particolarmente protetta nel delicato periodo della riproduzione della fauna selvatica. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - STIR di Iglesias ha comunicato (prot. n. 52510 del 19 luglio 2024) di non saperne nulla. Il Comune di Carloforte ha comunicato (nota prot. n. 8778 del 19 luglio 2024) di aver rilasciato (nota prot. n. 6144 del 23 maggio 2024) la mera autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli (art. 69 del TULPS), con specifica “manleva relativamente alla salvaguardia dell’area per tutta la durata dell’evento”.