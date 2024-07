Cagliari: Il Cavaliere Oscuro del quartiere del Sole - Batman a caccia di sigarette

Così è iniziata l'avventura notturna degli agenti della squadra volante di Cagliari. La chiamata, a metà tra il surreale e il ridicolo, ha catapultato i poliziotti in una scena che nemmeno il miglior sceneggiatore avrebbe potuto inventare. E così, armati di sirene e luci blu, gli agenti si sono diretti verso il luogo del misfatto. Ad attenderli, non il solito ladruncolo con passamontagna, ma un 51enne vestito niente meno che da Batman. Sì, avete capito bene: il Cavaliere Oscuro in persona, con tanto di maschera, ma senza Batmobile. Il nostro "eroe" aveva deciso di mettere in pratica le sue abilità di scassinatore, tentando di svaligiare un distributore automatico di sigarette. Forse pensava che la maschera di Batman lo avrebbe reso invincibile, o magari invisibile.





Purtroppo per lui, la realtà è ben diversa dai fumetti. Sentendo le sirene della polizia avvicinarsi, ha tentato una fuga rocambolesca. Ma a differenza del vero Batman, che si dilegua nelle tenebre con eleganza, il nostro aspirante supereroe è stato bloccato dagli agenti, ancora con le mani tra i pacchetti di sigarette. Poco distante, i poliziotti hanno trovato il suo arsenale: un martello, un cacciavite e un seghetto. Altro che Bat-arang e rampini da supereroe! Più che il Cavaliere Oscuro, sembrava il Cavaliere Arrabattato.





Ieri mattina, il 51enne è comparso davanti al giudice. La sua carriera da supereroe-ladro si è conclusa con una sentenza decisamente meno eroica: rimesso in libertà con l'obbligo di dimora. Niente Bat-segnale per lui, ma solo il divano di casa. Quindi, cari cittadini del Quartiere del Sole, potete dormire sonni tranquilli. Batman non si aggira più tra le vostre strade in cerca di sigarette. Ma chissà, forse il nostro aspirante eroe sta già pianificando il prossimo colpo... magari travestito da Superman? In ogni caso, la morale della storia è chiara: non tutti i supereroi indossano mantelli. E, a quanto pare, non tutti quelli che li indossano sanno cosa farsene.

Era una notte buia e tempestosa... no, aspettate, non proprio. Facciamo che era una notte come tante altre nel Quartiere del Sole di Cagliari, tranquilla e serena. Ma chi avrebbe mai pensato che in quella quiete notturna si sarebbe consumata una scena degna di un film di supereroi, o meglio, di una commedia degli errori? "Pronto polizia, sotto casa c'è Batman che sta scassinando un distributore automatico di sigarette."