Cronaca di un volo finito male a Selargius

Un video virale sta spadroneggiando sul web; le immagini, crude e dirette, mostrano l'epilogo disastroso di un'avventura che doveva essere indimenticabile, e lo è stata, ma per ragioni ben diverse da quelle sperate. Secondo le prime testimonianze, l'uomo avrebbe affittato un biplano, forse ingannato da un eccesso di fiducia o da un desiderio sfrenato di libertà. E si è schiantato. Contro un autoveicolo. In una strada trafficata. Le generalità del pilota kamikaze sono al momento sconosciute, ma un aspetto appare indiscutibile: la caparra non gli verrà restituita. I danni, come visibile nel video girato da un cittadino, sono consistenti.





Le immagini mostrano il biplano ridotto a un groviglio di lamiere e l'autoveicolo coinvolto nello schianto altrettanto malconcio. Fortunatamente, non si segnalano vittime, se non il ferito ego del pilota e il suo portafogli. E come dice il saggio, "L'uomo è fatto per camminare a piedi". Mai proverbio fu più appropriato. Quasi una lezione mandata dal cielo a chi osa sfidarlo senza l'adeguata preparazione. Nel frattempo, il video continua a raccogliere visualizzazioni e commenti ironici, mentre gli abitanti di Selargius si interrogano su cosa spinga qualcuno a lanciarsi in simili imprese. La risposta potrebbe essere semplice quanto antica: il desiderio di volare è insito nell'uomo, ma non sempre il coraggio si accompagna alla competenza. Una cronaca triste, ma che forse ci ricorda quanto i sogni, per quanto alti, debbano sempre poggiare su basi solide.

Selargius, 23 luglio 2024 - Probabilmente voleva imitare i fratelli Wright, amanti del volo e famosissimi aviatori dell'Epoca Pioneristica, che entrarono nella leggenda dell'Aviazione. Ma il tentativo di un turista a Selargius di emulare quegli eroi si è concluso in maniera tutt'altro che gloriosa.