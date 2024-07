Cronaca Anziano pestato a Nuoro. Due arresti

Lo scorso 15 luglio, in Piazza Repubblica a Nuoro, alcuni passanti segnalarono alla Polizia un uomo disteso a terra e sanguinante. Accorsi sul luogo, gli Agenti della Volante constatarono che si trattava di una vittima di pestaggio. Nel giro di poche ore, i militari identificarono i due presunti aggressori, trovandoli ancora con i vestiti macchiati di sangue. I due furono immediatamente fermati e denunciati per rapina in concorso e possesso di un coltello. Ora sono agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, come disposto dal GIP della Procura della Repubblica di Nuoro.