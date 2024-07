Sassari: La grande abbuffata delle "ciogghitte"

La presentazione ufficiale si è svolta alla Camera di commercio di Sassari, dove Lillo Carboni, l’infaticabile organizzatore e presidente dell’associazione culturale Abbì, ha illustrato i dettagli della competizione insieme a Valerio Taras di Slow Food Sardegna e al giornalista Francesco Salis, incaricato di commentare in diretta gli epici duelli tra i succhiatori di lumachine. Il regolamento è semplice e rigoroso: niente utensili, solo denti e labbra. I concorrenti dovranno fare affidamento sul canino per perforare il guscio e sulle labbra per aspirare il succulento mollusco.





La sfida è una questione di resistenza e voracità, dove solo il più abile e famelico sarà incoronato re delle ciogga minudda. La gara, che ormai è diventata un cult delle estati sassaresi, promette di regalare emozioni e risate. Non ci sono solo i concorrenti, ma anche il pubblico che, tra una lumachina e l’altra, si gode lo spettacolo, tifando per il proprio beniamino. Alla fine, ne rimarrà solo uno, con la pancia piena e il sorriso soddisfatto di chi ha trionfato in questa insolita, ma amatissima, competizione. Quindi, segnatevi la data: venerdì 26 luglio, ore 21, piazza Fiume. Che la sfida abbia inizio e che vinca il migliore... succhiatore!

Ebbene sì, cari lettori, siamo giunti a quel momento dell’anno in cui Sassari si trasforma in un’arena di gladiatori del gusto, pronti a sfidarsi a colpi di ciogga minudda. Venerdì 26 luglio, alle ore 21 in piazza Fiume, si terrà la quattordicesima edizione della "Ciogghitta d'oro", la gara per mangiatori di lumachine che, come ogni estate, accende gli animi (e gli stomaci) dei sassaresi.