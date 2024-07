Cronaca Il Prefetto Angieri presiede una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sui movimenti di protesta contro le pale eoliche.

Il Rappresentante del Governo: “Al Porto industriale una situazione complessa che richiede equilibrio da parte di tutti. Teniamo insieme la garanzia del rispetto delle regole e l’ascolto costante delle opinioni dei cittadini, purché espresse in forma civile, propria di un moderno Stato democratico.” Durante la riunione odierna il dott. Salvatore Angieri ha chiesto ai presenti un punto di situazione aggiornato sulla situazione generale al Porto, con particolare riferimento ai profili di ordine e sicurezza pubblica. Il Prefetto ha tenuto a ringraziare, al termine dell’incontro, il Questore, i Comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, i Sindaci di Oristano e Santa Giusta, l’Amministratore della provincia, il Responsabile della Struttura territoriale dell’Anas, i Presidenti dell’Autorità di Sistema Portuale e del Consorzio Industriale, per la delicata ed instancabile attività svolta, con sinergia, equilibrio e pacatezza, dalle proprie donne ed uomini a sostegno della legalità. Ha infine sottolineato che, nonostante l’ingente dispiegamento di forze al Porto industriale, continua a pieno regime l’attività di controllo e pattugliamento del territorio da parte di Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, peraltro intensificata per la concomitanza della stagione estiva.