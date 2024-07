Alghero: Retorica antifascista e risse a sinistra

Un uso strumentale dell’antifascismo teso a demolire l’avversario interno Pirisi. “Non siamo affascinati da queste polemiche di basso profilo –sottolinea Tedde-. Vogliamo discutere su obbiettivi, programmi e soluzioni ai problemi di Alghero. Ma siamo seri, per favore. E a questa sinistra algherese che attacca i propri colleghi per motivi sconosciuti ai più diciamo, utilizzando il pensiero del grande scienziato Zichichi, che è troppo facile, e terribilmente vile, fare gli antifascisti senza fascismo –chiude Tedde-.”

Retorica antifascista utilizzata a mo’ di clava all’interno della sinistra algherese. Pensiamo ai problemi di Alghero-. Così il Consigliere nazionale di Forza Italia commenta la polemica divampata in queste ore per un voto con alzata di mano del consigliere Pais, contrabbandato da alcune sigle di sinistra come un saluto fascista. Come se in Consiglio si potesse votare con altri metodi. Polemica che ha travolto il Presidente del Consiglio Comunale Pirisi, effettivo obbiettivo politico di queste sigle, accusato di non avere redarguito il votante.