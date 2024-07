Incidente in spiaggia a Balai: uomo ferito e soccorso tempestivamente

Poco dopo, è arrivato sul posto il personale del 118, assistito dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Porto Torres. Il soccorso si è rivelato particolarmente complesso a causa del peso dell’uomo, che superava i 180 chilogrammi. Con grande professionalità, i soccorritori hanno imbragato e stabilizzato il ferito, riuscendo a trasportarlo in sicurezza fuori dall’acqua. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato medicato e, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi. La causa della ferita è stata attribuita a un’emorragia venosa. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della pronta reazione dei bagnanti e della competenza del personale di soccorso, il cui intervento rapido ed efficace ha evitato che la situazione potesse degenerare in una tragedia. La comunità di Porto Torres può contare su un sistema di emergenza ben organizzato e preparato per affrontare situazioni critiche, garantendo la sicurezza di tutti i frequentatori delle sue splendide spiagge.

Un tranquillo pomeriggio estivo nella spiaggia di Balai si è trasformato in un’emergenza quando un uomo di 40 anni, originario di Sesto San Giovanni, è stato colpito da un grave incidente mentre nuotava nelle acque cristalline di Porto Torres. Secondo le testimonianze, l’uomo ha improvvisamente avvertito un forte dolore alla gamba sinistra mentre era in acqua, seguito da un copioso sanguinamento sotto il ginocchio. I bagnanti presenti sulla spiaggia hanno prontamente risposto alla situazione di emergenza, prestando i primi soccorsi all’uomo ferito. Il bagnino di turno è intervenuto tempestivamente per fornire le prime cure, cercando di arginare l’emorragia.