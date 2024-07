Paura per il giornalista Antonello Lai

"Vi chiedo solo una preghiera per Antonello che questa sera ha avuto un arresto cardiocircolatorio e versa in condizioni precarie in rianimazione" ha scritto Chicco, in un post che trasuda disperazione e amore. "Antonello è un uomo distratto per sé ma mai per gli altri... mi è difficile scrivere perché la disperazione e le lacrime mi bloccano la vista." Chicco descrive un uomo straordinario, sempre pronto ad aiutare, sempre in movimento, nonostante le sue condizioni fisiche non fossero delle migliori. "Ha portato pacchi pesantissimi di viveri a tante persone che realmente non avevano niente. Lo chiamavano a tutte le ore e lui partiva anche quando camminava male, quando gli sanguinava il piede, quando non aveva fiato." La dedizione di Antonello era sconfinata, la sua macchina era sempre carica di viveri per chiunque ne avesse bisogno, senza mai chiedere nulla in cambio.





"Aveva sempre un pacco in più in macchina per qualcuno dell'ultimo momento. Lo ha sempre fatto in silenzio... ascoltava chiunque lo chiamasse anche per ore." In queste parole si percepisce la rabbia e l’impotenza di Chicco, che non riesce a rassegnarsi all’idea di perdere un amico così prezioso. "Sono arrabbiato. Sono arrabbiato. Abbiamo vissuto tante avventure insieme ma vi posso assicurare che lui da solo e claudicante ha fatto cose che nessuno mai avrebbe potuto fare." Questa notte sarà lunga e piena di incertezze per Chicco e per tutti coloro che vogliono bene ad Antonello. "Vi prego solo una preghiera non lasciatemi da solo. Non so come passerò la notte ma una cosa ti assicuro amico caro che comunque vada andrà tutto bene perché sei una luce splendente che non si spegne né si spegnerà mai." Il messaggio di Chicco è un grido d’aiuto, un appello alla speranza. Antonello Lai ha superato la notte, ma le sue condizioni restano critiche. In questo momento di angoscia e attesa, tutta la comunità si stringe attorno a lui, con la speranza che questa luce, tanto preziosa, continui a brillare ancora.

Cagliari, 23 luglio 2024 - “Vi chiedo solo una preghiera per Antonello che ieri sera ha avuto un arresto cardiocircolatorio e versa in gravi condizioni presso rianimazione del Brotzu di Cagliari”. Queste parole, cariche di angoscia e speranza, sono giunte dai canali ufficiali del noto giornalista Antonello Lai, il "Tziu Lai" per gli amici, un uomo la cui voce ha sempre risuonato tra gli ultimi, quelli che lui amava definire "gli invisibili". La notizia, che ha scosso profondamente la comunità, è stata diffusa dopo le 22:30 di ieri sera, rapidamente condivisa da centinaia di persone, tra cui anche il caro amico e collega Gennaro Longobardi. Il messaggio di solidarietà e affetto è stato lanciato su “La Zona”, la pagina ufficiale curata dall’amico di sempre, Chicco Lai.