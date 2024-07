Addio ad Antonio Floris: il mastro torronaio di Alghero

La famiglia Floris, grata per le cure ricevute dal Professor Scognamillo e dal Reparto di Patologia Chirurgica delle Cliniche di S. Pietro, ha deciso di celebrare i funerali martedì 23 luglio alle ore 10:30 nella Parrocchia del Santo Rosario. La cerimonia sarà l'ultimo omaggio a un uomo che ha saputo trasformare un mestiere in una passione contagiosa. L'eredità di Antonio Floris vive nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e nelle dolci note del suo torrone, che continuerà a incantare generazioni future.

Antonio Floris, l'ultimo vero mastro torronaio di Alghero, è scomparso all'età di 90 anni, lasciando un vuoto incolmabile. Nino, come lo chiamavano tutti, ha consacrato la sua vita all'arte del torrone, trasformando ingredienti semplici in delizie irresistibili. Il suo torrone, realizzato con miele sardo di cardo e mandorle tostate, è diventato un simbolo di eccellenza, un connubio perfetto di tradizione e passione. Nel suo laboratorio, Nino mescolava con cura il miele caldo e le mandorle, creando una sinfonia di sapori che richiamava la bellezza selvaggia della Sardegna. Ogni pezzo di torrone era un'opera d'arte, frutto di una tecnica affinata in anni di dedizione.