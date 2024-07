Il nuovo assessore ad Alghero Selva scopa, gli altri stanno a guardare

Gianni Olandi, il compianto giornalista e memoria storica della città, soleva scrivere ad ogni assessore all’ambiente e al decoro urbano eletto che con lui finalmente si scopava o si sperava di farlo. In questo caso, Selva ha direttamente deciso di prendere l'iniziativa.





È un ritorno di fiamma per Selva, già noto durante la legislatura Bruno come uno degli assessori più criticati che amati. Ma ora sembra deciso a spazzare via non solo i rifiuti, ma anche le critiche che si porta dietro da anni in attesa di riscatto.





Dall'opposizione, il centrodestra aveva insistito sull’istituzione dell’operatore ecologico di quartiere, un suggerimento forse troppo semplice e poco mediatico per Selva, che ha preferito una mossa più clamorosa. La foto dell'assessore con la ramazza in mano a pulire i bastioni antichi è diventata subito virale. «Il buon esempio viene dall’alto», hanno commentato molti residenti del centro storico, vedendo in Selva una figura che non teme di sporcarsi le mani, letteralmente o di diventare il primo operatore di quartiere. E mentre l’assessore scopa, gli altri – amministratori, opposizione, cittadini – stanno a guardare, tra commenti ironici e applausi. La domanda rimane se questo gesto sarà seguito da azioni concrete e durature. Nel frattempo, Selva si è guadagnato almeno per un giorno il titolo di paladino dell’igiene urbana. Una provocazione, sì, ma anche un segnale che forse ad Alghero, finalmente, qualcuno si è messo a spazzare sul serio.

Alghero - In una città che pare essere più famosa per i rifiuti che per le sue bellezze storiche, il neo assessore all’Ambiente Raniero Selva ha deciso di scendere in campo, o meglio, in strada, con la ramazza in mano. Un gesto simbolico, quasi teatrale, che ha suscitato una marea di reazioni, prevalentemente positive, sui social media.