Cagliari: Blitz della Squadra Mobile a Is Mirrionis, quattro arresti e droga nascosta nei contatori

I quattro sospetti sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida che determinerà le sorti giudiziarie di ciascuno. Non è la prima volta che le forze dell'ordine intervengono con successo in tali operazioni: nei giorni scorsi, altre tre persone erano state arrestate per reati analoghi legati allo spaccio di droga. Due di esse sono state fermate in un centro ricreativo di Pirri, con conseguente sequestro preventivo del locale, e un'altra nel quartiere di Villanova. Questa serie di operazioni testimonia l’impegno e l’efficacia delle forze di polizia nel contrastare il traffico di stupefacenti, una piaga che affligge la società e mina la sicurezza delle nostre comunità. La determinazione e la competenza degli agenti sono la migliore risposta a chi crede di poter operare nell'ombra, al di sopra della legge.

In un’operazione di ampio respiro, condotta con impeccabile perizia dalla Squadra Mobile in collaborazione con il Commissario di Quartu Sant'Elena, sono stati tratti in arresto quattro individui, sospettati di traffico di sostanze stupefacenti. I fermati, due giovani di 19 e 22 anni e due uomini di 43 e 47 anni, presentano profili noti alle forze dell'ordine, il che non ha sorpreso gli investigatori. L'intervento si è svolto nel cuore del quartiere di Is Mirrionis, dove gli agenti, con destrezza e determinazione, hanno rinvenuto quattro grammi di cocaina e altrettanti di eroina, oltre a una somma di oltre 800 euro in contanti e vari bilancini di precisione. Tutto il materiale era stato astutamente celato all'interno dei contatori, un nascondiglio ingegnoso che tuttavia non ha ingannato gli esperti poliziotti.