Servizio igiene urbana, Forza Italia: Si ritorni all'operatore di quartiere

“Facciamo un sincero in bocca al lupo al neo assessore Selva e contemporaneamente, a titolo di contributo, gli segnaliamo che fra le tante e pesanti falle del servizio, in questo periodo balza agli occhi la cervellotica pratica di pulizia settimanale delle strade urbane da parte dell'impresa appaltatrice, spesso concentrata sulle vie più trafficate, tralasciando le vie meno conosciute e periferiche ma pur sempre abitate da cittadini che pagano profumatamente per avere il servizio - commentano Tedde, Caria, Peru e Bardino- .





L’impresa utilizza all’alba operatori muniti di un potente e rumorosissimo soffiatore per accumulare al centro della carreggiata ogni tipo di rifiuto e polvere che vengono poi aspirati da un mezzo al seguito. Questa operazione crea rumori molesti, solleva nubi di polvere e di pietruzze che sporcano i portoni, gli androni degli stabili, i panni stesi e le automobili parcheggiate che a volte vengono danneggiate. Una pratica inefficace e dannosa, che ha l’unico merito di ridurre il personale occupato. Siamo convinti che sia indispensabile ritornare all’operatore di quartiere, che quotidianamente fa lo spazzamento e raccoglie i rifiuti con scopa e paletta in un ambito cittadino predeterminato. Un “operatore di prossimità”, vicino ai cittadini, con i quali può instaurare un rapporto proficuo di scambio di informazioni sulle necessità di igiene del quartiere. Cacciotto e Selva prendano atto di queste lacune del sistema ed intervengano per stimolare l’azienda ad operare in modo intelligente e proficuo per rendere pulita la città -chiudono gli azzurri algheresi-“.

Secondo il Gruppo consiliare di Forza Italia il servizio di igiene urbana sta attraversando ad Alghero un periodo delicatissimo. Vuoi perché sconta un contratto di servizio scaduto da tempo in assenza di nuova gara. Ritardo che tra le altre cose porta con se uno stato di impressionante obsolescenza e scarsa funzionalità dei mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. E vuoi perché, nonostante la popolazione sia raddoppiata, solo a distanza di oltre un mese dalle elezioni è stato nominato il nuovo assessore, che peraltro ha sempre mosso pesanti critiche alla scarsa operatività del suo predecessore della Giunta Conoci.