Cronaca Incidente a Selargius: Due feriti e traffico bloccato su Via Roma

Nella mattina di ieri, all'alba, un grave incidente stradale ha coinvolto due automobili all'incrocio di Via Roma a Selargius. Secondo le prime ricostruzioni, una delle vetture si è ribaltata, mentre l'altra ha urtato un semaforo, abbattendolo. I feriti sono due uomini, rispettivamente di 51 e 49 anni, provenienti da Sestu e Cagliari. Il primo, alla guida di una Renault, e il secondo, al volante di un'Audi, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale con ferite di media gravità. I rilievi di legge sono stati effettuati dai Carabinieri di Quartu Sant'Elena, sotto la supervisione del Capitano Ignazio Piras. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore, causando notevoli disagi. Solo dopo la messa in sicurezza del semaforo danneggiato e la rimozione dei veicoli, il traffico è ripreso regolarmente. L'intervento tempestivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze peggiori, ma l'episodio sottolinea ancora una volta l'importanza di rispettare le norme stradali e mantenere alta la vigilanza alla guida per prevenire incidenti simili in futuro?