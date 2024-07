Alghero: Lavori di sicurezza nell'area sportiva di Maria Pia

Gli interventi hanno incluso l'installazione di nuovi cartelli stradali per facilitare la percorrenza e indicare le precedenze, nonché l'alleggerimento delle piante infestanti ai bordi dell'incrocio, che ne pregiudicavano la visibilità e costituivano una condizione di insufficiente sicurezza per automobilisti e ciclisti. “È solo un primo intervento a cui seguiranno altri correttivi, perché in quel punto non debba accadere niente che possa pregiudicare il normale transito di auto, pedoni e ciclisti,” hanno assicurato gli assessori Francesco Marinaro ed Enrico Daga, che avevano sollecitato gli interventi e ne hanno apprezzato la solerzia d'esecuzione. L'iniziativa rappresenta un passo importante per la sicurezza stradale della zona, rispondendo prontamente alle necessità segnalate dai cittadini. L’assessore Marinaro, insediato da poco, sta dimostrando un impegno concreto nelle opere pubbliche, dedicandosi con serietà e determinazione a migliorare le infrastrutture della città.

Ieri mattina, nell'area sportiva di Maria Pia, si è svolto un intervento significativo da parte del personale della società Alghero In House, volto a migliorare la sicurezza della zona. Sotto la guida dell'assessore alle Manutenzioni e Opere Pubbliche, nonché vicesindaco, Francesco Marinaro, tecnici e operai hanno lavorato con dedizione per garantire una maggiore sicurezza all'intersezione tra via Umbria e la nuova pista ciclabile che congiunge la pineta e il litorale con la laguna del Calich.