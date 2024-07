Cronaca Volo Ryanair in ritardo: Odissea di oltre 3 ore per i passeggeri del Milano-Alghero

Il volo Ryanair da Milano a Alghero, previsto per le 21:10 di giovedì 18 luglio, ha riportato un ritardo di oltre 3 ore, atterrando infine alle 01:40 del giorno successivo. Questo ha causato enormi disagi ai passeggeri, costretti a trascorrere la serata bloccati nell'aeroporto di Milano Malpensa. Per fortuna, c’è un lato positivo in questa storia. Secondo il Regolamento Comunitario 261/2004, i passeggeri potrebbero avere diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro. ItaliaRimborso, un'organizzazione specializzata nell'assistenza ai passeggeri aerei, offre il suo supporto gratuito per richiedere questo risarcimento. Sembra che il ritardo sia stato causato da problemi operativi della compagnia aerea. Una beffa per i viaggiatori, ma una manna per ItaliaRimborso, che con il loro form sul sito italiarimborso.it sono pronti a raccogliere le segnalazioni e guidare i passeggeri verso il tanto agognato risarcimento. In conclusione, anche se il viaggio si è trasformato in un incubo, almeno c'è la possibilità di ottenere un compenso economico per il tempo perso e i disagi subiti. Una magra consolazione, ma pur sempre meglio di nulla.