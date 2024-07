Cronaca Alghero: Ritornano i fuochi di Ferragosto dopo le polemiche dell'anno scorso - Saranno silenziosi?

Ritorna il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto in Riviera del Corallo. Questo il mandato conferito alla Fondazione Alghero da sindaco e giunta in occasione dell'ultima riunione dell'esecutivo guidato da Raimondo Cacciotto. Si tratta di un evento dal grande impatto, da sempre atteso da cittadini e turisti che nelle sere di agosto affollano la città, capace di catalizzare l'attenzione dei visitatori illuminando il cielo di Alghero. Sarà ora la Fondazione a studiare nei dettagli la logistica, che avrà come fulcro il porto turistico, in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale ed il coinvolgimento diretto delle forze dell'ordine, così da garantire - come avvenuto in passato - la possibilità di assistere ai fuochi d'artificio, in totale sicurezza, da tutto il litorale urbano, dai bastioni e l'area portuale.