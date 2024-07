Sabato e domenica il clou del 39° Ittiri Folk Festa

Da visitare anche la mostra di Augusto Mola, il Museo della Radio “Mario Faedda” in via Dante 15 e il Museo dedicato alla pittrice Liliana Cano, in via Marini. La giornata di domenica si apre alle 11 nella Chiesa di San Pietro la Messa dei Popoli alla quale partecipano alcuni gruppi stranieri. Alle 18 la Gran Parata dei 6 Gruppi stranieri e 15 sardi con la novità di 50 coppie di diversi paesi della Sardegna che sfilano con l'abbigliamento tradizionale. Alle 22 il Parco Missingiagu propone il ballo con Serbia, Benin, Venezuela, Bulgaria, Martinica, Brasile e in rappresentanza della Sardegna Busachi, Quartu, Osilo e Ittiri.

Quindi verrà inaugurato all'esterno dell'edificio il murale “Iter” realizzato da Mauro patta e donato al Comune dall'associazione Ittiri Cannedu, organizzatrice del festival, che quest'anno celebra i 50 anni di attività. Alle 22 appuntamento col ballo nel Parco Missingiagu che coinvolgerà i gruppi stranieri di Serbia, Venezuela e Benin e i gruppi sardi di Oliena, Nuoro, Cagliari e Ittiri. In attesa della serata possono essere visitate le mostre e installazioni lungo il corso Vittorio Emanuele che con foto, immagini e costumi ricordano il mezzo secolo di vita dell'associazione Ittiri Cannedu con cinque sezioni: storia, ballo, abito, viaggi e festival.