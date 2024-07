Una vita spezzata sulla 195: Il dramma di Marco Guastella, giovane stagionale al Forte Village

Gli agenti della Polizia Locale di Pula, affiancati dai Carabinieri, sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per accertare l'esatta dinamica del sinistro e per effettuare i necessari rilievi di legge. Il personale del 118 è giunto rapidamente, ma ogni sforzo è stato vano. Marco giaceva senza vita, e nulla hanno potuto fare per rianimarlo. Il dolore e la desolazione hanno preso il sopravvento, mentre il traffico restava paralizzato in entrambe le corsie di marcia. Gli automobilisti, bloccati in un limbo di asfalto e lamiere, assistevano impotenti al dramma che si consumava davanti ai loro occhi.

La giornata era appena iniziata quando la tragedia ha colpito con la forza di un fulmine. Marco Guastella, un giovane di 25 anni originario della Sicilia, ha perso la vita in un terribile incidente sulla 195, in direzione Pula. Un destino crudele ha voluto che quel giorno, mentre si recava al lavoro al Forte Village, la sua passione per le motociclette si trasformasse in una corsa verso la fine. Dalle prime ricostruzioni emerge un quadro agghiacciante: Marco era in sella alla sua moto quando, all'improvviso, è avvenuto l'inevitabile. Uno scontro frontale con un'auto lo ha strappato alla vita in un istante.