Mentre nuotava tranquillo, ha improvvisamente accusato un malore. In un attimo, il mare che tanto amava si è trasformato in un luogo di agonia. Ha tentato disperatamente di aggrapparsi alle funi che delimitano il corridoio per le barche, ma le sue forze lo stavano abbandonando. Il primo allarme è stato lanciato dai bagnini, che hanno notato la sua difficoltà. Con un tempismo che sembrava quasi un riflesso istintivo, sono accorsi verso di lui, portandolo a riva. Il volto di Cabras, solitamente sereno, era ora una maschera di sofferenza. Le sue condizioni apparivano già critiche, ma la speranza non li ha abbandonati nemmeno per un istante. Il personale del 118, allertato con urgenza, è giunto rapidamente con un'ambulanza, ma il destino era stato implacabile. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La spiaggia, solitamente animata da voci gioiose e risate, è stata avvolta da un silenzio irreale. Le onde continuavano a infrangersi sulla riva, indifferenti alla tragedia appena consumatasi. I bagnanti, attoniti, guardavano la scena con un misto di incredulità e tristezza. Felice Salvatore Cabras, un uomo come tanti, era stato strappato alla vita in un giorno qualunque, sotto un cielo azzurro che ora sembrava meno luminoso. Questo tragico evento ci ricorda la fragilità della vita e l'inesorabilità del destino. Plagemesu, con il suo mare splendente, sarà per sempre associata al ricordo di un uomo che ha vissuto e amato questa terra fino all'ultimo respiro.

Il sole splendeva alto su Plagemesu, una delle gemme nascoste della Sardegna, quando l'inaspettato ha colpito con la violenza di un fulmine a ciel sereno. Erano circa le 11 del mattino quando Felice Salvatore Cabras, pensionato di Iglesias, si è tuffato nelle acque cristalline, inconsapevole che quello sarebbe stato il suo ultimo bagno. Cabras, un uomo conosciuto e amato nella sua comunità, si stava godendo una mattinata come tante, ma il destino aveva in serbo un tragico epilogo.