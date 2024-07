Turista ricco e spericolato a Porto Cervo: Contromano ubriaco su una porsche

Il protagonista di questa tragicomica vicenda è stato fermato e sottoposto all'alcoltest, risultando positivo con un tasso tre volte superiore al limite consentito. Non bastasse l'ebbrezza, si è scoperto che la sua patente era contraffatta. E così, le sue dorate vacanze sulle coste smeraldine della Sardegna, tra cocktail e serate mondane, sono giunte al termine ben prima del previsto. Gli Agenti della Polizia Stradale non hanno fatto sconti: il turista è stato pesantemente sanzionato e denunciato per guida contromano, stato di ebbrezza e possesso di patente falsa.





La sua sfida alle regole si è conclusa con una lezione severa, un monito per chi crede che il denaro possa comprare anche l'impunità. Viaggia contromano ubriaco su una Porsche e provoca un incidente. Nei guai un turista che pensava di vivere un'avventura da film, ma che ha invece recitato la parte del protagonista di una farsa grottesca. Porto Cervo, con il suo mare cristallino e i suoi tramonti da cartolina, non perdona chi, ubriaco di potere e alcol, ne infrange la quiete con la sua arroganza.

Era in vacanza a Porto Cervo, un turista straniero, ricco e avventato, che ha ben pensato di sfidare la sorte e il buonsenso guidando contromano in stato di ebrezza e con una patente falsa. L'8 luglio scorso, in questo autentico paradiso terrestre meta di vacanze di lusso, si è consumata una scena degna di un film di serie B. Tutto è iniziato con una segnalazione alla Sala Operativa della Stazione della Polizia Stradale di Olbia riguardante un incidente stradale. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ricostruito l'accaduto: una Porsche Carrera 4S, pilotata dal nostro temerario turista, aveva urtato un taxi. Un impatto che ha messo fine alla corsa sconsiderata del vacanziere.