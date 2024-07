Akènta Day 2024: grande successo per l'emersione della cantina subacquea ad Alghero

L’allegra crociera si è poi diretta verso una zona tranquilla della costa di Alghero al di fuori delle coste protette del Parco di Porto Conte e dell’AMP, dove si sono tenute le celebrazioni dell’emersione sulle diverse barche ufficiali, tra brindisi con Akènta Sub e dj set in un'atmosfera di festa e convivialità. Anche questa edizione ha riscosso un successo straordinario. Organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma, questo appuntamento annuale ha celebrato il recupero delle bottiglie affinato sui fondali marini, attirando un gran numero di partecipanti e appassionati. L’Akènta Day è un evento unico al mondo, che permette a tanti curiosi e appassionati di vedere di persona le delicate operazioni di emersione e immersione della cantina subacquea della Sardegna. Un processo complesso e articolato, che solo una volta l’anno viene reso visibile al pubblico: al momento l’emersione dell’Akènta Sub è l’unica emersione di vini sottomarini al mondo a cui è possibile assistere. Questo rende l’Akènta Day un evento davvero unico nel suo genere, capace di attirare interessati da tutto il mondo: l'edizione 2024 ha visto la partecipazione di centinaia di wine lovers, curiosi e imprenditori e operatori del settore vinicolo provenienti da tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Cina, Inghilterra, Scozia, Germania Slovacchia, Belgio e tanti altri paesi. I partecipanti sono rimasti affascinati dalla bellezza della costa di Alghero e dalla ricca cultura sarda, oltre che dalla qualità dei vini locali. La Cantina Santa Maria La Palma continua nel suo impegno per la promozione del territorio e delle sue produzioni a livello globale, e l'Akènta Day rappresenta un elemento chiave di questa strategia, pensata per raccontare in maniera originale Alghero e la Sardegna nel mondo. La popolarità Akènta, lo spumante di Alghero, continua a crescere, assegnando sempre più a questo vino il ruolo e posizionamento di “bollicina di Sardegna”, simbolo di festa, gioia e convivialità sull’isola. Nel frattempo l’azienda ha lanciato gli Akènta Party, una serie di serate firmate Akènta distribuite in tutta l’isola e non solo.

L’Akènta Day 2024 si è concluso con un grande successo: Akènta Sub, il vino subacqueo della Sardegna, è stato fatto riemergere dalle profondità marine e riportato sulla terra, con uno spettacolare evento. Sabato 13 luglio più di otto imbarcazioni ufficiali e oltre 60 imbarcazioni private si sono riunite per assistere alle spettacolari operazioni di emersione del vino subacqueo. Intorno a mezzogiorno, nelle acque di Alghero, una squadra di sub guidata dal professionista Michele Sanna ha portato alla luce due cantine subacquee, che avevano custodito il vino Akènta Sub per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi. La fase finale dell'operazione ha visto l'intervento di un elicottero, pilotato da Andrea Baccanti, che ha sollevato le gabbie contenenti le preziose bottiglie, trasferendole al punto di stoccaggio e infine alla Cantina Santa Maria La Palma. Circa 1000 bottiglie di Akènta Sub sono state recuperate, mentre altrettante sono state immerse nuovamente per il prossimo Akènta Day.