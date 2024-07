Orgosolo, tragedia nelle campagne: grave un uomo incornato da un toro

Sono stati proprio i giovani a dare l'allarme, chiamando immediatamente i soccorsi e cercando di tamponare l'emorragia come potevano. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire. Le autorità competenti stanno indagando per comprendere cosa possa aver scatenato l'aggressività dell'animale. Intanto, Giuseppe Catgiu è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel Reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono critiche, e i medici non si sbilanciano sul suo decorso. La comunità di Orgosolo, nota per il suo forte senso di appartenenza e solidarietà, si è stretta attorno alla famiglia Catgiu in questo momento di dolore e incertezza. Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Giuseppe, il paese intero trattiene il fiato e prega per la sua guarigione.

Orgosolo, 10 luglio 2024 - Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquilla vita delle campagne di Orgosolo. Giuseppe Catgiu, 41 anni, originario del paese, è stato gravemente ferito due giorni fa mentre lavorava nei campi. Catgiu, conosciuto da tutti per la sua dedizione al lavoro e alla famiglia, stava svolgendo le sue quotidiane mansioni agricole quando è stato improvvisamente attaccato da un toro. Il bovino, in un impeto di furia improvvisa, ha colpito l'uomo con una violenza inaudita, riuscendo a recidere l'arteria femorale. La scena, avvenuta sotto gli occhi attoniti dei figli di Catgiu, ha assunto toni ancor più drammatici.