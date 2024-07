Smentita dell'ex marito di Adriana Fonnesu: "Non ha cresciuto nostro figlio da sola"

Dichiarazione di Enrico Cherbaucich: "Sono Enrico Cherbaucich, ex marito della defunta e padre del figlio citato nell'articolo. Senza entrare nel merito del contenuto nel suo insieme, devo precisare che la frase "La Fonnesu, madre di un ragazzo di 16 anni che ha cresciuto da sola" è falsa e denigratoria nei miei confronti. Infatti, il sottoscritto ha sempre adempiuto ai propri doveri e non è mai sparito, soprattutto nel ruolo di padre. Non ho visto mio figlio negli ultimi sei anni, non per mia scelta ma per colpa della Fonnesu. Senza infangare la memoria della defunta come benefattrice, esiste però una sentenza del tribunale penale di Sassari, giudice dottoressa Sechi per la quale è diventato esecutivo, è passato in giudicato il 9 novembre 2022, il decreto penale numero 580/2021 del 6 ottobre 2021 dello stesso tribunale che ha condannato Adriana Fonnesu per inadempienza delle statuizioni del giudice. In parole semplici, il giudice ha accertato e condannato la madre del minore in quanto responsabile di aver, per anni, impedito al padre di vedere il figlio. Da qui la condanna. Non dubito che la signora Fonnesu, nell'ultimo periodo, si sia spesa per i bisognosi, ma familiari dell'epoca e amici di Alghero mi hanno conosciuto durante il matrimonio e non è accettabile che passi il messaggio che io, come padre, mi sia disinteressato di mio figlio, quando sono stato una vittima danneggiata dai dolosi comportamenti di un'altra persona. Ma soprattutto mio figlio non deve leggere bugie e dubitare, neppure per un secondo, che suo padre ha sempre fatto e mai smetterà di fare il meglio per il suo bene."

Questa è la smentita di Enrico Cherbaucich, ex marito della defunta Adriana Fonnesu, all'articolo apparso sul giornale online Alghero Notizie, in data 8 luglio 2024, dal titolo: "Alghero, ricordando Adriana Fonnesu: una vita dedicata agli altri". Enrico Cherbaucich risponde alle affermazioni inesatte e diffamatorie contenute nell'articolo.