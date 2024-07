Inizia l'invasione: Le pale eoliche giganti pronte a marciare in Sardegna





Torri e turbine erano approdate lo scorso 22 aprile, dopo un passaggio alle Canarie. Da allora sono state adagiate sulla banchina dello scalo industriale della Sardegna occidentale. Questa mattina una parte del ciclopico carico è stata agganciata alle motrici. Il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, lancia l'allarme: «Cominciano a caricare le torri delle nuove pale». Una battaglia titanica è stata combattuta dalla sua amministrazione contro questo invasore metallico, ma invano. Onnis, diffondendo la foto delle operazioni in corso, dichiara con un tono che non lascia spazio a dubbi: «Non è azzardato ipotizzare un convoglio in viaggio sulla 131 domani o dopo. Questi elementi, sotto i viadotti, passano al centimetro». La Sardegna si prepara a un nuovo scenario: una processione di giganti metallici che, centimetro dopo centimetro, avanzeranno lungo le arterie dell'isola, tracciando una nuova, inesorabile linea nel paesaggio. L'invasione è iniziata.

Arrivano i tir: le maxi pale eoliche pronte per la partenza dal porto di Oristano. Il giorno tanto temuto è arrivato. Le colossali torri, approdate lo scorso aprile dopo un'odissea dalle Canarie, sono pronte a intraprendere il loro viaggio infernale. Al porto di Oristano è tutto pronto per il trasporto delle gigantesche pale destinate a essere installate da Villacidro a Domusnovas. Le banchine sono state spianate e gli alberi, impietosamente tagliati, giacciono come vittime sacrificali sull'altare del progresso.