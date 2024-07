Controlli antidroga in provincia di Oristano, il prefetto Angieri: "Il fenomeno è presente anche se contenuto"

Le suddette attività si inseriscono nell’ambito di un più ampio progetto per contrastare il disagio giovanile, il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, promosso dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro di Salute Mentale della ASL di Oristano, che ha portato alla realizzazione di una serie di incontri nelle scuole incentrati sugli effetti derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e sulla diffusione della cultura della legalità. Il Prefetto ha ringraziato il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per il lavoro svolto e per la costante attenzione al territorio.

Il Prefetto fa il bilancio dei mirati servizi antidroga con unità cinofile specializzate presso le scuole superiori del territorio, disposti nei mesi di aprile e maggio per intensificare le attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. A fronte dei controlli effettuati sono stati sequestrati 145,73 gr. di stupefacenti e adottati tredici provvedimenti. I risultati conseguiti confermano l’esistenza del fenomeno sebbene il numero delle violazioni accertate non sia particolarmente elevato.