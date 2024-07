Alghero: Ricordando Adriana Fonnesu - una vita dedicata agli altri

Qui, alcune amiche condividono i loro ricordi di lei. Adriana Fonnesu, di 58 anni, lascia un figlio di 16 anni che ha cresciuto da sola. Molto conosciuta ad Alghero per il volontariato che svolgeva assiduamente, collaborava con i gruppi di Facebook dove era amministratrice insieme a Juliana Maiaroli. Postavano richieste per i bisognosi e, il più delle volte, Adriana le consegnava di persona, facendo avanti e indietro con la macchina, arrivando anche nei paesi limitrofi. Aveva un cuore grande e dedicava il suo tempo libero a chi era più sfortunato, andando alla Caritas a ritirare i pasti per chi aveva bisogno. "Ciao grande donna! A nome di tutto il gruppo 'Se ti piace te lo regalo' ti dico grazie! Grazie per aver messo a disposizione il tuo tempo e tutto l'amore verso il prossimo... senza di te questa pagina non sarà più la stessa. Mai avrei immaginato di doverti dire addio, non così! Sei volata via all'improvviso, lasciando un vuoto enorme e tanti perché. Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri pensieri... sei grande Adri, come grande era il tuo cuore. R.I.P. anima bella."





Attiva anche negli altri gruppi "Dare e avere gratis Alghero e dintorni", i quali hanno osservato per tre giorni lo stop alle richieste di aiuto in segno di lutto per Adriana. Chiunque la conosceva, dal fruttivendolo dove ogni mercoledì andava a ritirare la frutta che poi distribuiva a chi aveva bisogno, la ricorda come un angelo, un esempio per tutti. Ha lasciato nello sconforto il figlio, gli amici e chi ancora aveva bisogno di lei.





La perdita di Adriana Fonnesu è un colpo duro per la comunità di Alghero. Il suo impegno, la sua generosità e il suo amore per il prossimo hanno toccato innumerevoli vite. La sua memoria rimarrà viva nei cuori di chi l'ha conosciuta e di chi ha beneficiato del suo altruismo. Che il suo esempio continui a ispirare tutti noi. Resterai sempre nei nostri cuori, Adriana.

