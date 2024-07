Rapina alle poste di Ollastra: Tre arresti ad un anno dal colpo

L'11 dicembre 2023, intorno alle 15, due banditi con i volti coperti avevano fatto irruzione nell'ufficio postale. Uno di loro impugnava una pistola, minacciando la funzionaria e costringendola a consegnare i 34mila euro contenuti nelle casse. Con il bottino in mano, i due avevano raggiunto un complice che li attendeva in auto per la fuga. I carabinieri, attraverso perquisizioni, dichiarazioni di testimoni e l'analisi delle telecamere, hanno ricostruito meticolosamente la dinamica della fuga. I rapinatori, nel tentativo di sfuggire alla cattura, avevano cambiato i vestiti e spento i cellulari, accorgimenti che però non sono bastati a evitare l'identificazione. Il capo del gruppo, descritto dagli investigatori come un giovane scaltro e rispettato nel mondo criminale della provincia, ha mostrato una certa abilità nel tentativo di eludere la giustizia. Tuttavia, la rete investigativa dell'Arma ha dimostrato di essere altrettanto astuta, portando finalmente alla luce i responsabili di un colpo che aveva lasciato un segno profondo ad Ollastra.

Ad Ollastra si è finalmente scritta una nuova pagina su una vicenda criminale che aveva scosso la comunità lo scorso dicembre 2023. Tre uomini sono stati arrestati per la rapina all'ufficio postale del paese, che aveva fruttato un bottino di 34mila euro. A inchiodarli, le riprese delle telecamere di sorveglianza e un'indagine meticolosa condotta dai carabinieri. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite con precisione: un 21enne, ritenuto il capo del gruppo, è stato portato in carcere insieme a un 32enne, mentre un 47enne è finito ai domiciliari. Tutti e tre erano già noti alle forze dell'ordine, figure ben inserite nel sottobosco criminale della provincia.