Foresta Burgos (SS): Due nuovi cavalli assegnati alla stazione dei carabinieri

“Robur” e “Richeto” saranno sin da subito affiancati ai loro colleghi più anziani già in servizio presso la Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos. Grazie ai nuovi arrivati, il reparto raggiungerà il numero totale di sei cavalli effettivi, tutti di razza Murgese, riuscendo così a implementare la presenza dell'Arma sia nelle aree montane ed impervie del Goceano sia nelle numerose manifestazioni che si svolgono su tutta l'isola. La Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos è l'unico presidio territoriale ippomontato in Italia. I militari che vi prestano servizio sono altamente specializzati e addestrati per essere impiegati in servizi di perlustrazione di aree impervie non altrimenti raggiungibili. Nell'ultimo anno, sono state più di 400 le pattuglie effettuate nelle montagne del Goceano, rendendo possibile l'identificazione e il controllo di numerosi ovili e soggetti di interesse operativo. Parallelamente, non va sottovalutato l'impiego in ambiti di rappresentanza in tutte le principali manifestazioni dell'isola, una cifra distintiva che da sempre aggiunge lustro all'istituzione della Benemerita in Sardegna.

Dal 27 giugno, la Stazione Carabinieri a Cavallo di Foresta Burgos (SS) ha accolto due nuovi elementi tra le sue fila: si tratta di due giovani cavalli di razza Murgese, “Robur” e “Richeto”. Entrambi nati nel 2021 e allevati presso il Centro per la Biodiversità di Martina Franca (TA), già appartenente al Corpo Forestale dello Stato ed ora acquisito dall'Arma dei Carabinieri. L'Arma ha deciso di impiegare questa razza autoctona soprattutto per la sua estrema mansuetudine, ideale per lo svolgimento dei servizi ippomontati nei centri abitati. Queste caratteristiche sono esaltate da specifiche tecniche addestrative alle quali i cavalli sono sottoposti sin dalla loro nascita.