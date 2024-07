Cronaca Morto André Drege giovane ciclista norvegese di 25 anni al Giro dell'Austria

Una funesta notizia arriva dal giro dell’Austria. In seguito a una bruttissima caduta, durante una discesa pericolosa, infatti, ci ritroviamo per l’ennesima volta, a piangere per un ragazzo che correva nel Giro dell’Austria per l’UCI Continental team Coop-Repsol. Il suo nome era André Drege, aveva 25 anni ed un sogno: quello di diventare professionista, in un mestiere duro, difficile ma appassionante come quello del ciclista su strada. È dunque doveroso fare una riflessione sul fatto che, non solo mentre si va in bici normalmente, non solo in allenamento, ma anche in gara, ed in una gara importante si possa ancora trovare la morte. Cosa si può fare, nel 2024, per fare in modo che non accada più? Troppe sono le morti che la strada ha mietuto, e sono troppe anche quelle causate dall’incuria e dalla mancanza di sicurezza stradale in percorsi amatoriali o non competitivi, ma davvero, in gara, ci si augurava di non dover più assistere a tragedie simili.