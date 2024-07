Orrore a Ortacesus: Figlio maltratta ed estorce denaro alla madre

Era al lavoro come badante, immersa nei suoi doveri, quando il figlio l'ha raggiunta. Non per un saluto o un gesto d'affetto, ma per minacciarla e tormentarla, pretendendo da lei denaro. Solo 10 euro, una cifra misera, ma che rappresentava molto di più: il simbolo di un continuo e insopportabile abuso. Questo atto di vile estorsione era solo l'ultimo di una serie di violenze, già segnalate alle forze dell'ordine tra gennaio e giugno. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Senorbì, con il supporto del personale di San Basilio.





L'uomo è stato trasferito nel carcere di Uta, ma le ferite lasciate su sua madre sono profonde, cicatrici invisibili che raccontano una storia di dolore e coraggio. In un mondo dove l'amore materno è considerato sacro, questa vicenda rappresenta una ferita nell'anima di tutti noi. È un richiamo alla necessità di proteggere i più vulnerabili, di non girare la testa dall'altra parte. Perché il male può nascondersi dietro le porte di ogni casa, e solo la luce della verità e della giustizia può scacciarlo.

Non ci sono parole che possano descrivere la crudele realtà di una madre, vedova di 67 anni, costretta a subire le atrocità inflitte dal proprio figlio. Una tragedia che si consuma nel silenzio della quotidianità, finché non esplode in un grido di dolore e disperazione. Ad Ortacesus, piccolo borgo che nulla avrebbe mai fatto sospettare di una tale brutalità, un uomo di 36 anni è stato arrestato per estorsione, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. La vittima? Sua madre, una donna coraggiosa che, nonostante il terrore e le minacce, ha trovato la forza di denunciare.