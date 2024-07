Pesca di frodo nello stagno di Cabras: Il prefetto presiede un incontro in prefettura





Questo sostegno dovrebbe includere l'impiego di guardie giurate ittico-venatorie a supporto dell'attività di controllo, per migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto. A margine della riunione, il Prefetto ha evidenziato l’importanza della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Ha inoltre sottolineato la necessità di una tempestiva denuncia degli atti criminosi “per il raggiungimento di migliori risultati nel contrasto dei fenomeni di illegalità”. Questo incontro rappresenta un passo significativo verso un approccio più coordinato e incisivo nella lotta contro la pesca di frodo, fenomeno che minaccia l’ecosistema dello stagno di Cabras e la sostenibilità delle attività di pesca legali.

Nella mattinata di ieri, il Prefetto Salvatore Angieri ha presieduto un incontro in Prefettura per affrontare le problematiche legate alla pesca di frodo nello stagno di Cabras. All'incontro hanno partecipato le Forze dell’Ordine, il Sindaco di Cabras, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Comandante del Corpo Forestale e V.A. “La situazione è attentamente seguita e monitorata dalle Forze dell’Ordine” ha sottolineato il Prefetto, indicando che l'attenzione al fenomeno è costante. Al termine dell'incontro, il Prefetto ha disposto l’intensificazione di servizi mirati e congiunti tra le Forze di Polizia, la Capitaneria di Porto e il Corpo Forestale e di V.A. per prevenire e contrastare gli atti predatori. Inoltre, il Prefetto ha rinnovato l'esigenza di un sostegno da parte della Regione all'Area marina protetta.