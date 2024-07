Gianfranco Zola: "Magic Box" e 58 anni di magia sul campo

Considerato tra i migliori attaccanti nella storia del calcio italiano, Zola era dotato di una tecnica straordinaria, eccelleva nei calci piazzati, nel dribbling e nell'assist ai compagni. Poteva giocare sia come trequartista che come seconda punta, e nonostante i suoi 168 cm, ha segnato diversi gol di testa. Un gol che rimarrà sempre nella memoria dei tifosi del Cagliari è quello contro la Juventus il 16 gennaio 2005. All'88esimo minuto, Brambilla dalla trequarti effettuò un cross e Zola, anticipando il difensore francese Zebina, segnò di testa un gol imparabile per Buffon, fissando il risultato sull'1-1. Amato da tutti i sardi e non solo, Zola è apprezzato non solo per le sue prodezze sul campo, ma anche per la sua umanità fuori dal rettangolo verde.





In totale, ha realizzato 238 reti in 797 match ufficiali, numeri che testimoniano la grandezza di una carriera indimenticabile. Oggi festeggiamo un uomo che ha dato tanto al calcio, un vero "Magic Box" capace di incantare generazioni di tifosi. Buon compleanno, Gianfranco Zola!

Tantissimi auguri a Gianfranco Zola, noto anche come "Magic Box". Oggi, il leggendario fantasista di Oliena compie 58 anni. Zola ha indossato con onore le maglie di diverse squadre: Torres, Nuorese, Napoli, Parma e Chelsea, prima di chiudere la sua brillante carriera con il Cagliari, dove ha militato dal 2003 al 2005. Nella sua prima stagione con il Cagliari (2003-2004), Zola fu protagonista assoluto, riportando i rossoblù nella massima serie. Con la maglia del Cagliari ha totalizzato 74 presenze e segnato 22 reti, dimostrando ancora una volta il suo talento indiscusso. Anche con la nazionale azzurra Zola ha lasciato il segno, disputando 35 partite e realizzando 10 gol.