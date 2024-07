Cronaca Auto bruciata a Nuoro: Indagini in corso

Nella notte, un attentato incendiario ha distrutto l'auto di un uomo di 54 anni, già vittima di un accoltellamento il 29 giugno. L'auto, parcheggiata nel cortile della sua abitazione in via Toddotana, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, il veicolo non è stato salvato. La polizia, intervenuta sul posto per i rilievi, ha avviato le indagini per identificare l'autore dell'attentato. Il pm di Nuoro, Ireno Satta, ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio contro il presunto aggressore del 54enne, che ha subito un intervento chirurgico per le ferite riportate. Gli investigatori stanno ora cercando di risalire al responsabile dell'incendio.