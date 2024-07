Oniferi in lutto: Addio al sindaco Davide Muledda

Davide Muledda non era solo un amministratore, era un uomo profondamente legato alla sua terra e alla sua gente. Eletto sindaco nel 2021, ha sempre messo al centro del suo operato il bene del suo comune, lavorando instancabilmente per migliorare la vita dei suoi concittadini. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Oniferi, un paese che aveva trovato in lui una guida sicura e un amico sincero. La sua dedizione alla causa pubblica era nota a tutti. Conosciuto per il suo impegno nel campo dell'istruzione e del sociale, Muledda ha portato avanti numerose iniziative per il benessere della comunità. Il suo sguardo era sempre rivolto al futuro, alla crescita e allo sviluppo di Oniferi.





Nonostante le difficoltà, ha saputo affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione, qualità che gli hanno guadagnato il rispetto e l'affetto dei suoi cittadini. "Era un punto di riferimento per tutti noi", dicono i concittadini. Le parole, per quanto sincere, non riescono a colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. In queste ore, il dolore si mescola al ricordo di un uomo che ha dato tanto, senza chiedere nulla in cambio. La sua scomparsa è una perdita che colpisce profondamente, gettando la comunità in un lutto che solo il tempo potrà lenire. Oggi Oniferi si ferma, rendendo omaggio a Davide Muledda con il rispetto che si deve a chi ha servito la propria comunità con passione e integrità. Le campane suonano a lutto, le bandiere sono a mezz'asta.





È un addio doloroso, ma anche un momento per riflettere sull'eredità di un uomo che ha incarnato il vero spirito di servizio. Nel cuore di Oniferi resterà sempre vivo il ricordo di Davide Muledda. Un ricordo che non si spegnerà con il tempo, ma che continuerà a ispirare tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua eredità di impegno, dedizione e amore per il proprio paese sarà un faro per le future generazioni. Oggi, con profondo rispetto, Oniferi saluta il suo sindaco. Un uomo che ha saputo fare della sua vita un esempio di altruismo e dedizione. Che la terra ti sia lieve, Davide.

Oniferi, piccolo e fiero comune della provincia di Nuoro, piange la scomparsa prematura del suo sindaco, Davide Muledda, venuto a mancare a soli 48 anni. Un lutto che colpisce non solo la sua famiglia, ma l'intera comunità, che perde una guida appassionata e un uomo di grande cuore.