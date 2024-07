Cagliari e la TARI: un futuro incerto sotto la guida di Massimo Zedda

Tuttavia, l'instabilità economica e le sfide legate alla gestione dei rifiuti avevano comunque comportato fluttuazioni che non avevano mancato di suscitare malumori tra i cittadini. Con l'arrivo della Commissaria Straordinaria Marras, che ha guidato il Comune negli ultimi tre mesi, la situazione finanziaria non ha visto miglioramenti sostanziali. La Marras, pur impegnandosi nella gestione ordinaria, non ha potuto avviare interventi strutturali di lungo respiro, lasciando a Zedda un quadro complesso e delicato. Massimo Zedda, nel delineare il suo piano per riequilibrare i conti, ha sottolineato la necessità di un intervento immediato: servono almeno 5 milioni di euro per coprire il disavanzo e avviare un piano di pulitura della città. Il Sindaco ha annunciato l'intenzione di dialogare con la Regione Sardegna, cercando sostegno finanziario e collaborazione per evitare che il peso ricada unicamente sui cittadini.





Nel frattempo, Zedda ha già messo in chiaro che non ci sarà spazio per spese superflue. Il tradizionale Capodanno, che negli ultimi anni aveva visto l'Amministrazione investire cifre considerevoli, sarà ridimensionato: "Non ci sarà un Capodanno da un milione e mezzo", ha dichiarato, sottolineando la necessità di una sobrietà che rispecchi il momento di difficoltà economica. Lunedì 8 luglio, il primo Consiglio Comunale si riunirà per discutere le nomine della nuova giunta e per affrontare i punti cruciali dell'ordine del giorno. Sarà un'occasione per Zedda di presentare ufficialmente la sua squadra e delineare le priorità amministrative. In programma anche un'assemblea pubblica in Piazza Galilei, prevista per venerdì pomeriggio, durante la quale il Sindaco incontrerà i cittadini per spiegare le scelte necessarie per il futuro della città.





La situazione che attende Massimo Zedda e la sua amministrazione non è delle più semplici. La sfida di riequilibrare i conti senza gravare eccessivamente sui cittadini richiederà non solo capacità di gestione, ma anche un forte spirito di collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte. Zedda ha già mostrato una chiara visione di sobrietà e rigore, ma sarà il tempo a dire se le sue strategie riusciranno a portare Cagliari verso una stabilità economica duratura, evitando un doloroso aumento della TARI. In questo scenario, la partecipazione e la comprensione dei cittadini saranno fondamentali. Zedda ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva, sperando di trovare nella comunità cagliaritana il sostegno necessario per superare insieme questo difficile momento.

In occasione del suo insediamento ufficiale in Comune, il neo-Sindaco in pectore Massimo Zedda ha lanciato un allarme che risuona come un cupo presagio per i cittadini di Cagliari: la TARI, la tassa sui rifiuti, potrebbe subire un significativo aumento a partire dal prossimo autunno. Un fardello che graverà sulle spalle dei cagliaritani e che Zedda stesso, con pragmatica franchezza, ha illustrato come inevitabile.Negli ultimi anni, la TARI a Cagliari ha vissuto alti e bassi. Durante il precedente mandato di Zedda, si erano registrati sforzi per contenere la tassa, con una politica volta a migliorare l'efficienza della raccolta differenziata e a ridurre gli sprechi.