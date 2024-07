Tragedia a Porto Cervo: 76enne travolto e ucciso da un furgone

L'uomo stava camminando ai margini della carreggiata, come faceva spesso nelle sue passeggiate mattutine. Era un giorno come tanti, il sole appena sorto illuminava la strada, quando il destino ha deciso di intervenire in maniera crudele. Un giovane alla guida del furgone, secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale, ha perso il controllo del veicolo, travolgendo l'anziano. I soccorsi sono arrivati tempestivamente, ma per il 76enne non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi.





Sul luogo dell'incidente, la polizia stradale ha avviato immediatamente i rilievi per comprendere le dinamiche esatte dell'accaduto. Testimoni oculari parlano di un momento di terrore, in cui tutto è accaduto in un battito di ciglia. Le prime analisi suggeriscono che il giovane conducente del furgone possa aver avuto un malore o una distrazione fatale. La comunità locale, sconvolta, si interroga su come sia possibile che una passeggiata lungo una strada conosciuta si sia trasformata in un incubo. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili cause, inclusi l'eventuale eccesso di velocità e le condizioni del veicolo.

Questa mattina, lungo la strada provinciale 59 che conduce alla lussuosa Porto Cervo, si è consumata una tragedia. Un pensionato di 76 anni, noto nella comunità per la sua vita semplice e tranquilla, è stato investito mortalmente da un furgone. L'incidente è avvenuto a pochi passi dalle strisce pedonali, un luogo che dovrebbe garantire sicurezza ma che, in questo caso, è stato teatro di una fatale distrazione.