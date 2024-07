Notte di terrore ad Arzachena: Distrutta da un incendio la reception di un campeggio

L'allarme è stato lanciato immediatamente, e i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto, affrontando le fiamme con determinazione. Il loro intervento tempestivo ha evitato una catastrofe maggiore, impedendo che il fuoco si propagasse nella vegetazione circostante, un'area ricca e vulnerabile. Nonostante l'efficacia dei soccorsi, alcune auto parcheggiate vicino alla reception sono state danneggiate dal calore intenso del rogo. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Ora, le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incendio, con la possibilità che si tratti di un atto doloso.

Era una notte come tante altre a La Conia, una tranquilla località turistica sulla costa di Arzachena. Erano circa le 1.30 quando un incendio improvviso ha squarciato il silenzio, trasformando la quiete in caos. Le fiamme divampavano furiosamente, attaccando un gazebo che fungeva da reception per un campeggio.