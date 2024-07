Porto Flavia, gli italiani Baraldi, Barnaba e Cosetti in gara da 27 e 20 metri: impatto in acqua a 80 km/h





La zona delle gare è contingentata, l’acceso al pubblico è libero. Iglesiente in vetrina per un evento internazionale La storica manifestazione è stata strappata alla Costiera Amalfitana. Così, i migliori tuffatori e le migliori tuffatrici al mondo daranno vita al “33° MarMeeting Porto Flavia 2024”. Ricca di fascino, con un appeal che scomoda le testate televisive continentali, la competizione si tiene per la prima volta in Sardegna e ha un Italia una sola gara analoga (Polignano a mare). Ma l’appuntamento è imperdibile anche perché si svolge in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della Galleria Porto Flavia. “Storia mineraria, sociale, politica e sport assieme. Un evento che onora il sacrificio e l’abnegazione delle popolazioni dell’Iglesiente. Tuffi dal trampolino con una vetrina mondiale senza eguali.





Sport d’eccellenza e le nostre bellezze naturali, è stata questa la molla che ci ha spinti a sostenere la manifestazione” dice l’assessore allo Sport di Iglesias, Vito Spiga. “Siamo orgogliosi di essere in Sardegna, supporto, ospitalità e professionalità di alto livello” spiega Franco Varese, organizzatore di MarMeeting.. Ispezione del bacino d’acqua, condizioni meteo. MarMeeting, nata nel 1985 a Salerno, è oggi guidata da Franco Varese. La disciplina dei tuffi dalle grandi altezze è molto attesa a livello mondiale e dovrebbe esordire alle Olimpiadi del 2028. Intanto, Iglesias diventa tappa fissa del circuito internazionale dell’High diving e rientra nel ranking mondiale. L’evento - con l’apparato organizzativo in moto da mesi - sarà rilanciato dai media e lo spicchio di mare sulla falesia della costa sud occidentale verrà apprezzato su scala internazionale. Intanto, in queste ore i ventiquattro tra atleti e atlete, con tecnici e accompagnatori, stanno visionando il bacino d’acqua antistante Porto Flavia. La gara - sabato e domenica le previsioni meteo paiono favorevoli - si annuncia emozionante e particolarmente combattuta

Da sabato 6 a domenica 7 luglio, Porto Flavia ospita i maestri dei tuffi dalle grandi altezze. In gara i migliori specialisti al mondo. Lo sbocco della Galleria Porto Flavia come avvio di una sfida senza eguali: da una piattaforma a 27 metri dalla superficie del mare, lottano i ragazzi. Mentre per le ragazze si vola da 20 metri. L’impatto in acqua avviene a circa 80 chilometri orari. Iscritte e iscritti provengono dai cinque continenti. Anche gli italiani Davide Baraldi (Cirimido, Rovigo), Andrea Barnaba (Trieste) ed Elisa Cosetti si giocano l’accesso al podio. I campioni da battere sono il rumeno Popovici e l’australiana Iffland. Da domani, allenamenti e prove in quello che è uno dei luoghi più suggestivi della costa iglesiente. L’evento - patrocinato dall’Ussi, Unione stampa sportiva italiana - sarà trasmesso 15 luglio alle 10,00 su Rai Sport HD. L’iniziativa ha necessitato di svariati mesi di preparazione, i lavori sono iniziati nel settembre 2023.