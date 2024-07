Nautica green: nel Porto di Alghero il primo fuoribordo elettrico Mercury Avator

L’evento, svoltosi presso la sede del Parco Naturale di Porto Conte ad Alghero, ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore e appassionati, sensibilizzando l'opinione pubblica sull'importanza di adottare soluzioni ecologiche per il futuro del nostro mare. In quella occasione, nel contesto unico di Cala Tramariglio, è stato girato un video promozionale che verrà trasmesso durante i principali saloni nautici, promuovendo, oltre il prodotto, il territorio algherese. Oggi i fratelli Falchi annunciano la vendita del primo fuoribordo elettrico Mercury Avator. «Non si tratta solo di un traguardo commerciale - spiegano i titolari di Boatness - ma un passo verso un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente. Il motore che abbiamo fornito equipaggerà un mezzo che sarà di supporto per svolgere al meglio i servizi nel Porto di Alghero, quali l’ausilio all’ormeggio delle imbarcazioni e gli spostamenti interni.





Ma soprattutto qualificherà in modo positivo la società che si occupa dell’assistenza nautica e che ha scelto di affidarsi alla propulsione green.» Il fuoribordo elettrico Mercury Avator rappresenta un’innovazione tecnologica che garantisce prestazioni eccellenti a zero emissioni, in grado di offrire una navigazione silenziosa ed efficiente rispettando l'ecosistema marino e migliorando l'esperienza degli utenti. Boatness, azienda la cui genesi comincia intorno agli anni ’70, è un punto di riferimento nel mondo della nautica da diporto che promuove la passione per il mare e per il territorio, dealer dei più prestigiosi marchi come Mercury, Beneteau e Garmin.

È ormai avviato il processo in cui la mobilità elettrica si sta espandendo dalla terra al mare e, così come le auto, le moto e le bici elettriche stanno diventando parte integrante del nostro quotidiano, anche la nautica sta rapidamente abbracciando l'innovazione sostenibile. Un passo significativo nel settore lo stanno compiendo i fratelli Gianfranco e Davide Falchi, titolari di Boatness e dealer Mercury Marine in Sardegna. Da veri promotori della rivoluzione elettrica e della sostenibilità nel settore nautico, lo scorso mese di maggio hanno organizzato una conferenza intitolata “Vivere il mare in modo sostenibile” in cui, tra l’altro, è stata presentata l’innovativa gamma dei fuoribordo elettrici Mercury Avator.