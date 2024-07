Cronaca Sassari: Il sindaco Giuseppe Mascia incontra l’assessora regionale Desirè Manca

Questa mattina, I luglio, il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia ha ricevuto a Palazzo Ducale l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca. Durante l’incontro sono stati affrontati numerosi temi. Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche attive del lavoro e alla sicurezza. Si è parlato inoltre del piano di potenziamento del centro per l’impiego di Sassari. Il colloquio si è concluso con l’impegno a vedersi periodicamente per discutere di tutte le questioni aperte sul tema del lavoro a Sassari e nel Nord Ovest della Sardegna e con la volontà comune di avviare e sviluppare politiche attive per il lavoro.