Alghero: Furgone incendiato poco prima dell'alba, indagano i carabinieri

Paura e preoccupazione hanno scosso Alghero nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì primo luglio. Intorno alle 4.30, un furgone è stato avvolto dalle fiamme in via Sassari, richiedendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Il rapido arrivo dei pompieri ha impedito che l'incendio si propagasse, scongiurando danni alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e alle abitazioni adiacenti. Nonostante l'intensità delle fiamme, che avrebbero potuto causare danni significativi ai muri e agli infissi delle case circostanti, l'efficienza e la tempestività dei vigili del fuoco hanno limitato i danni al solo veicolo coinvolto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato un'indagine per determinare la causa dell'incendio.