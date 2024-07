Sassari issa la bandiera blu per il 2024

Gli arenili premiati con la Bandiera Blu sono soggetti a visite di controllo per verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma. Tra i requisiti necessari ci sono la qualità delle acque, che viene monitorata periodicamente, l'efficienza nella depurazione delle acque reflue, la conservazione della biodiversità marina, la pulizia delle spiagge e la gestione dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi. Inoltre, è essenziale garantire la sicurezza dei bagnanti con servizi di salvataggio e segnali per delimitare le acque sicure, così come l'accessibilità per tutti i visitatori e la presenza di punti con acqua dolce. Un elemento cruciale del programma Bandiera Blu è l'educazione ambientale. A Sassari, il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (Ceas) Lago Baratz si occuperà di realizzare attività e laboratori rivolti a scuole, giovani, turisti e residenti, promuovendo la consapevolezza e la tutela dell'ambiente. L'assegnazione delle Bandiere Blu a Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona rappresenta un importante riconoscimento per Sassari, attestando l'impegno costante del Comune nella gestione sostenibile e nella valorizzazione delle sue risorse naturali.

Anche per il 2024, Sassari si è aggiudicata tre prestigiose Bandiere Blu per le sue spiagge: Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona. Questa mattina, il Sindaco Giuseppe Mascia, insieme alla dirigente Marge Cannas e ai tecnici del settore, ha issato ufficialmente le Bandiere Blu alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni del territorio, segnando così l'inizio della stagione balneare. La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale conferito dalla Fee (Fondazione per l'educazione ambientale) alle località turistiche balneari che rispettano specifici criteri di sostenibilità. Questo riconoscimento non solo attesta la purezza delle acque, ma certifica anche che il Comune è in grado di offrire una serie di servizi di alta qualità. Per ottenere e mantenere questo standard di eccellenza, il Comune deve compiere uno sforzo organizzativo ed economico significativo durante la stagione balneare.