Scontro Moto-Auto a Cagliari: Muore un 64enne

La curva, traditrice, ha portato l’auto a colpire frontalmente il motociclo. L'impatto è stato devastante, e per Antonio Nonnis non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi. I carabinieri hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi alla giovane automobilista, visibilmente sotto shock e con ferite che, fortunatamente, non sembrano mettere in pericolo la sua vita. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu, è ora sottoposta a cure mediche. I veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati per consentire ulteriori indagini.





Gli inquirenti lavorano per chiarire ogni dettaglio di questo fatale incidente, cercando di capire cosa abbia causato l'invasione di corsia da parte dell'auto. La morte di Antonio Nonnis è un colpo duro per la comunità di Decimomannu. La sua salma, restituita ai familiari come disposto dall'autorità giudiziaria, lascia un vuoto incolmabile in chi lo conosceva e lo amava. Questa tragedia, una delle tante che segnano le strade ogni giorno, ci ricorda la fragilità della vita e l'importanza di ogni singolo momento. In un attimo, tutto può cambiare. E oggi, sulle strade di Cagliari, un uomo ha perso la sua battaglia contro il destino.

Questa mattina, poco dopo le 7, una tragedia ha spezzato la quiete sulla strada provinciale 93 nella zona di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Antonio Nonnis, un uomo di 64 anni residente a Decimomannu, ha perso la vita in un violento scontro tra il suo scooter e un'auto. La scena era quella di un incubo. Antonio, in sella al suo Suzuki Burgman, stava percorrendo via delle Saline quando una Opel Corsa, condotta da una giovane donna di 27 anni di Assemini, ha invaso improvvisamente la corsia opposta.