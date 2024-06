Cronaca Rapina Mondialpol Sassari, Giagoni (Lega): “Inaccettabile. Al lavoro per evitare una seconda ‘strage di Chilivani’”

Roma, 29 giu. - “Una banda armata ha assaltato la sede della Mondialpol a Caniga, borgata del comune di Sassari. Banditi senza pietà, pronti a tutto per il denaro: in meno di 30 minuti hanno sparato all’impazzata tra la gente, crivellato di colpi una macchina dei Carabinieri e sparato anche contro un’auto della Polizia stradale, incendiando poi un auto per coprirsi la fuga. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l’assalto poteva avere risvolti ben più pesanti. Dobbiamo in tutti in modo evitare il ripetersi di una seconda ‘strage di Chilivani’, perché se non ci fosse stato il mezzo blindato dei Carabinieri, ora il bilancio sarebbe gravissimo, con numerose vittime. A loro va il nostro ringraziamento: a chi è schierato in prima linea per difendere i cittadini. La Lega è e sarà sempre al loro fianco e quello delle loro famiglie. Ora, al di là della doverosa riflessione su altre soluzioni optabili per la custodia del denaro, la nostra priorità deve essere l'incolumità di cittadini, Forze dell'Ordine e guardie giurate. Per questo presenterò un’interrogazione ai ministri competenti”. Così il deputato sardo della Lega Dario Giagoni.