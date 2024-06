Cronaca Incidente in Viale Primo Maggio ad Alghero: Strada bloccata, intervengono i vigili del fuoco

**Incidente in Viale Primo Maggio ad Alghero: Strada Bloccata, Intervengono i Vigili del Fuoco** Alghero, 29 giugno 2024 - Stamattina un incidente in Viale Primo Maggio ha causato il blocco totale della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, forse per un'auto che ha preso fuoco, anche se l'informazione non è ancora confermata. La strada è chiusa all'altezza dell'Hotel Oasis e un palo della luce è stato divelto nell'incidente. Per chi deve raggiungere la zona, è possibile utilizzare Via del Rugby, dato che Viale Primo Maggio è attualmente non pienamente percorribile.