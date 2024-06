Torna l'anticiclone africano: Temperature estreme nel weekend

Nel dettaglio, da giovedì il nord vedrà sole con qualche rovescio sul Triveneto montuoso, mentre il centro e il sud godranno di bel tempo con temperature fino a 38 gradi in Sardegna. Venerdì, il caldo aumenterà con 41 gradi in Sardegna e bel tempo al sud. Sabato, temporali potranno colpire il nordovest, mentre il centro e il sud rimarranno soleggiati e molto caldi. Il picco dell'anticiclone porterà 37 gradi ad Ascoli Piceno e Chieti, e 35 gradi a Roma. Tra sabato e domenica sono previsti temporali sulle Alpi, mentre il primo luglio porterà temporali al centronord. Preparatevi a un fine settimana di temperature estreme e cieli soleggiati, con solo qualche temporale isolato sulle Alpi.

Preparatevi per un'ondata di caldo estremo: l'anticiclone africano è tornato, portando temperature che toccheranno picchi di 41 gradi in Sardegna, con 38 gradi già previsti oggi. Secondo Andrea Garbinato di iLMeteo.it, le massime saliranno a 42 gradi in Sicilia e 40 in Puglia durante il weekend, superando di 10 gradi la media stagionale. Garbinato avverte che, dopo il maltempo, tornerà il sole su tutto il nord Italia, ad eccezione di brevi rovesci sui rilievi dolomitici. Le temperature saliranno anche al centronord, con 35 gradi sulle Isole Maggiori e 34 gradi in Val Padana. Venerdì, cieli giallognoli copriranno la Sardegna a causa della sabbia del deserto, ma il caldo intenso persisterà.