Scontro frontale tra moto e camper: Perde la vita un diciassettenne di Siniscola

Era un pomeriggio come tanti quello di ieri 27 giugno, ma per lui, per quella famiglia, per quel paese, nulla sarebbe mai più stato lo stesso. L’incidente è avvenuto attorno alle 16.30. Una moto, simbolo di libertà e ribellione giovanile, si è scontrata frontalmente con un camper. Un impatto devastante, un urlo di lamiere che si confonde con il grido di dolore e disperazione. Gli attimi successivi sono stati un turbinio di luci e suoni: sirene spiegate, ambulanze in corsa, polizia locale e vigili del fuoco accorsi sul luogo dell’incidente. Ma nulla, neppure l’arrivo tempestivo dell’ambulanza del 118 e dell'elisoccorso, ha potuto salvare il ragazzo.





L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, con la dinamica esatta che resta oggetto di indagini. Un camper, simbolo di vacanze e avventure, di famiglie in cerca di spensieratezza, si è trasformato in strumento di morte. Una curva maledetta, forse una distrazione, e in un istante la vita di un adolescente si è spezzata. Francesco Pau, pieno di sogni e speranze, aveva appena iniziato il suo viaggio nel mondo. La moto, la sua passione, si è rivelata una trappola mortale. Chi ha conosciuto la libertà delle due ruote sa quanto può essere sottile la linea tra euforia e tragedia. E oggi, in un pomeriggio che doveva essere di gioia, la morte ha reclamato la sua giovane vittima, lasciando una comunità in lacrime e una famiglia distrutta. Le parole dei testimoni, raccolte con precisione chirurgica dagli investigatori, raccontano di un istante fatale, di un attimo che ha cambiato tutto.





Le indagini dovranno stabilire le responsabilità, dovranno dare un senso a ciò che senso non ha. Ma nessuna verità potrà restituire quel ragazzo alla vita, ai suoi cari, ai suoi amici. La vittima era il figlio dell'ex sindaco di Siniscola, Lorenzo Pau, che ha governato la cittadina per due legislature. La comunità in queste ore si stringe intorno alla famiglia, cercando di offrire un conforto che appare impossibile. Le strade del Nuorese, con i loro paesaggi mozzafiato, oggi sono scenario di un dramma che lascia un’ombra pesante.





Ma le parole, in questi momenti, risuonano vuote e prive di conforto. Questo ennesimo incidente stradale riporta alla ribalta il tema della sicurezza sulle strade, della prudenza necessaria alla guida, soprattutto nei periodi estivi, quando il traffico aumenta e la voglia di libertà può tradursi in imprudenza. Giovani vite spezzate, famiglie distrutte, comunità in lutto: è questo il prezzo che paghiamo ogni volta che la strada si trasforma in un teatro di tragedie.

Il sole splendeva alto nel cielo sardo, testimone silenzioso di una tragedia che ha spezzato una giovane vita. Nel Nuorese, precisamente sulla statale 125 all'altezza di Capo Comino, nel comune di Siniscola, il destino ha deciso di giocare la sua carta più crudele, segnando la fine del viaggio terreno di Francesco Pau, un centauro di appena 17 anni.